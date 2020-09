Venezia 77: al via la Mostra con “Lacci” di Luchetti, film di apertura fuori concorso. Oggi al Lido il Leone d’oro all’attrice Tilda Swinton

Su il sipario per la 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, il primo grande festival internazionale a ripartire e a confrontarsi con le limitazioni imposte dalla pandemia. In programma al Lido oggi, mercoledì 2 settembre, ci sono anzitutto le proiezioni dei film di apertura.

Il primo è “Lacci” di Daniele Luchetti, scelto come film inaugurale della Mostra; l’opera è tratta dal romanzo di Domenico Starnone – anche sceneggiatore insieme a Luchetti e a Francesco Piccolo – e affronta il tema di una famiglia in affanno, tra tradimenti e ritorni, dagli anni ’80 a oggi. Protagonisti sono Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini. Era dal 2009, con il film “Baaria” di Giuseppe Tornatore, che un italiano non aveva l’onore di aprire il Festival. Un riconoscimento per Luchetti e la sua carriera, di cui si ricordano “Il portaborse” (1991), “La scuola” (1995), “Mio fratello è figlio unico” (2007), “La nostra vita” (2010) e il biopic su Papa Francesco “Chiamatemi Francesco” (2015).

Questa sera dalle 18.30 sul tappeto rosso del Palazzo del Cinema ci saranno il cast del film “Lacci”, il presidente della Biennale Roberto Cicutto, il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera e una rappresentanza dei principali direttori dei festival mondiali tra cui Thierry Fremaux (Cannes) e Carlo Chatrian (Berlino).

Presentato oggi al Lido anche il film che apre la sezione “Orizzonti”, dedicata a un cinema di ricerca e sperimentazione: è “Mila” del regista greco Christos Nikou, alla sua opera prima, già assistente alla regia dell’acclamato Yorgos Lanthimos.

Sempre nella cerimonia di apertura di Venezia 77, in diretta su Rai Movie dalle 18.45, verrà fatto un omaggio al compositore Ennio Morricone, con la Roma Sinfonietta diretta da Andrea Morricone che suonerà le musiche di “C’era una volta in America” (1984, regia di Sergio Leone), e verrà assegnato inoltre il Leone d’oro alla carriera all’attrice britannica Tilda Swinton, premio Oscar nel 2008 per “Michael Clayton”. A condurre la serata di gala l’attrice italiana Anna Foglietta, madrina ufficiale di Venezia 77.