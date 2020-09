Scuola: Conferenza episcopale Basilicata, a disposizione l’ex seminario maggiore di Potenza per gli istituti superiori del territorio

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli studenti delle scuole superiori di Potenza avranno la possibilità di seguire le lezioni anche nelle aule che saranno adibite all’interno dell’ex seminario maggiore della Basilicata. La struttura, che già in passato è stata utilizzata come sede scolastica, è stata ora messa a disposizione della Provincia di Potenza da parte della Conferenza episcopale di Basilicata. I sei vescovi della regione ecclesiastica hanno infatti deciso all’unanimità di concedere in comodato d’uso per tre anni lo stabile alla provincia, per sopperire alla mancanza di aule dovuta alla necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria da Covid-19. “La Chiesa è sensibile da sempre ai bisogni dei più giovani, che sono il futuro e il presente del mondo, come ci ha ricordato Papa Francesco nell’esortazione apostolica Christus vivit”, ha affermato il presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo. “Si tratta di un concreto gesto di solidarietà fra le istituzioni ecclesiale e civile, che concorrono entrambe al conseguimento del bene comune, ispirando la propria azione ai rispettivi principi evangelici e costituzionali – ha dichiarato invece il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino –. L’intesa raggiunta è segno di quanto gli uomini possano davvero unirsi innanzi alla necessità ed essere capaci di costruire reti di sussidiarietà e corresponsabilità”.