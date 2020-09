Scuola: ministero Istruzione, “didattica digitale complementare in secondarie, mascherina sopra i 6 anni, niente giocattoli da casa in asilo”

(Foto: ANSA/SIR)

Piano scuola per la ripartenza; gestione di casi sospetti e focolai; presentazione dalla App Immuni. Queste le tre parti in cui è suddivisa la sezione Faq (Frequently Asked Questions) “Rientriamo a scuola” del ministero dell’Istruzione che dal 1° settembre sui propri canali social pubblicherà le risposte alle domande più frequenti. Quando si torna a scuola?, il primo interrogativo contenuto nella sezione in costante aggiornamento. “Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla ministra Lucia Azzolina lo scorso 24 luglio. Un numero marginale di Regioni ha deciso di discostarsi da questa data”, si legge. “La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado” e “solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti gli altri gradi di scuola”. Necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni, ma “è prevista una ulteriore decisione nei primissimi giorni di settembre”. Solo gli alunni con disabilità non compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla; in ogni caso sarà la scuola a fornire quotidianamente mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, sarà ammesso un solo accompagnatore maggiorenne e non si potranno più portare giocattoli da casa.