Televisione: Padre Pio Tv, Saluzzo al centro dell’ultima puntata agostana di “Santi Comuni”

Dopo la quarta puntata dedicata a Lagnasco, sarà Saluzzo l’ultima protagonista del mese di agosto di “Santi Comuni”, il format televisivo firmato dalla giornalista Renata Cantamessa e prodotto dalla società Tgevents Television – in onda su Padre Pio Tv – che ogni domenica accompagna alla scoperta dei luoghi italiani dei santi e dei talenti. Nella puntata di domenica 30 agosto (ore 13.30) un racconto emozionale tra ricordi, momenti live, interviste e testimonianze esclusive, che del borgo medievale ai piedi del Monviso valorizzerà le peculiarità con approfondimenti sulle tradizioni, il turismo religioso, l’arte, l’economia agroalimentare sostenibile e il suo importante indotto.

“25 minuti di approfondimenti che – in collaborazione con la diocesi di Saluzzo – racconteranno le iniziative della Pastorale giovanile 4.0, il Merca’ dle Fumne (il Mercato delle donne), la musica occitana in scena nel grande mercato di Saluzzo, la Comunità ‘Il Cenacolo’, sede della intensa e potente opera sociale di suor Elvira al fianco dei giovani vittime di dipendenze”. Un focus particolare sarà quindi dedicato a Nergi, il baby frutto sostenibile e multivitaminico prodotto da Ortofruit Italia che ha trovato la sua terra d’elezione nel Saluzzese, dove ha preso il via la raccolta in vista della prossima commercializzazione.

Si parlerà anche della devozione mariana legata ai beni ecclesiastici del territorio con la presentazione emozionale della rubrica “Opere Divine” dedicata alla scoperta della chiesa di San Giovanni.

La puntata, condotta da Marco Dottore e Renata Cantamessa, potrà essere seguita sul canale 145 del digitale terrestre, sul canale 445 di TivùSat e sul canale 852 di Sky. La trasmissione verrà proposta in replica lunedì 31 alle 22.15, venerdì 4 alle 16.15 e sabato 5 alle 9. Tutte le puntate potranno essere seguite in diretta scaricando l’app Padre Pio Tv o riviste sul canale Youtube Padre Pio Tv.