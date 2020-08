Giornata missionaria mondiale: Congregazione Evangelizzazione popoli, “quest’anno si celebra il 18 ottobre”

“La celebrazione della Giornata missionaria mondiale 2020 si celebra quest’anno a livello universale domenica 18 ottobre, senza variazioni di calendario”. Lo conferma la Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, in risposta ad alcune richieste sul tema. A diffondere la notizia è la Sala stampa vaticana nel bollettino di oggi. “In molte diocesi la preparazione di tale Giornata è avviata da tempo e resta preminente l’animazione missionaria del popolo di Dio. La fede, infatti, per sua natura è missionaria e la celebrazione della Giornata missionaria mondiale serve a tenere viva in tutti i fedeli questa dimensione essenziale della fede cristiana”.

Infine, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli si affida al “senso di comunione e corresponsabilità” dei vescovi per quanto riguarda la colletta di quella Giornata a favore delle Pontificie Opere Missionarie, che si adoperano in ambito universale per un equo sostegno delle Chiese nei territori di missione.