Diocesi: Montepulciano, domenica 20 settembre la prima convocazione del nuovo anno pastorale. Partecipa don Marco Pozza

La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, con il coordinamento, della Pastorale giovanile diocesana dà ufficialmente appuntamento a domenica 20 settembre per la prima convocazione diocesana del nuovo anno pastorale in preparazione all’Anno eucaristico: “’Lo riconobbero nello spezzare il pane’ – La riscoperta dell’Eucarestia”.

Ospite d’onore sarà don Marco Pozza, sacerdote e cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova. L’incontro-testimonianza sarà a Montepulciano presso la sala polivalente “Ex-Macelli” a partire dalle ore 15.30.

Dato il momento di emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 che ancora stiamo vivendo, l’evento sarà ad ingresso contingentato, nel rispetto delle norme del Governo e della Regione Toscana. Grazie alla collaborazione di NTi si potrà seguire in diretta sul canale 271 e sulla pagina di Facebook della diocesi.