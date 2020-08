Argentina: fray Mamerto Esquiú sarà beatificato il 13 marzo 2021

Il ministro della Provincia francescana dell’Assunzione della Beata Vergine del Río de La Plata (Argentina), fray Emilio Luis Andrada, ha confermato che Papa Francesco ha disposto che fray Mamerto Esquiú venga beatificato il 13 marzo 2021.

La conferma si è avuta il 26 agosto, dall’ufficio di Postulazione generale dell’Ordine dei Frati minori, che ha dato notizia di una lettera della Segreteria di Stato vaticana, datata 19 agosto 2020.

Nella lettera è stato riferito che “Papa Francesco ha concesso che la celebrazione del rito di beatificazione del venerabile servo di Dio fray Mamerto Esquiú si svolga sabato 13 marzo 2021 a Catamarca”. Il rito sarà presieduto, in rappresentanza del Papa, dal card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione per le cause dei santi.

Il 19 giugno scorso, in udienza con il card. Becciu, il Papa aveva autorizzato la promulgazione del decreto che sanciva la beatificazione del venerabile Esquiú, vescovo di Córdoba, nato l’11 maggio 1826 a San José de Piedra Blanca (Catamarca) e deceduto il 10 gennaio 1883 a La Posta del Suncho, nella stessa provincia. Il frate minore, nell’Ottocento, portò un singolare contributo alla convivenza e alla concordia sociale, tanto da essere eletto deputato nella sua provincia il Catamarca. Nel 1880, tre anni prima della morte, fu nominato vescovo di Cordoba.