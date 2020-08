Diocesi: mons. Ruzza (Civitavecchia) in visita oggi all’ospedale, “presidio prezioso per la comunità. Grazie per il vostro lavoro”

“Gli ultimi mesi ci hanno dimostrato come questo presidio è prezioso per la nostra comunità. Grazie per il vostro lavoro, prego per voi tutti i giorni”. Così mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, ha salutato il personale dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia che ha visitato questa mattina. Il presule è stato accompagnato dal direttore generale della Asl Rm 4, Giuseppe Quintavalle, e dalla dottoressa Maria Antonietta Grizzuti, dirigente della Direzione sanitaria del Polo ospedaliero Civitavecchia-Bracciano.

Mons. Ruzza ha prima incontrato i dirigenti della Asl e i primari dei vari reparti ospedalieri in una sala della direzione sanitaria e successivamente ha visitato i diversi reparti dell’ospedale accompagnato anche dal cappellano don Herbert Djibode Aplogan.

Il vescovo ha ricordato i diversi incontri che ha avuto con le realtà sociali e sanitarie del territorio, nell’ottica di “incentivare i diversi ambiti di collaborazione”. Per mons. Ruzza “quello che ci accomuna” è il “prendersi cura” di “chi soffre ed è in difficoltà. Soprattutto in momenti come questo la gente ha bisogno di sapere che siamo qui pronti ad accoglierli”.