Diocesi: Sora, all’Oasi Mariana di Alvito il XXII convegno su “Maria, donna della Visitazione”

Sono oltre duecento le persone che stanno partecipando al XXII Convegno mariano promosso dal Centro di accoglienza e accompagnamento spirituale “Oasi Mariana Betania” di Alvito (Fr). Un evento in più tappe, iniziato nella solennità dell’Assunta e che prosegue fino al 6 settembre. Sono cinque gli incontri in programma, di cui uno domani, sabato 29 agosto, vengono trasmessi via streaming e si può partecipare iscrivendosi online (convegnooasi.wixsite.com/2020). “Maria, donna della Visitazione” è il tema del convegno, a cui è dedicata anche un’icona realizzata per l’occasione dall’artista Giuseppina Belissario. “Attraverso la visita a Elisabetta e Zaccaria, anziani sposi, Maria visita l’umanità tutta, fragile e bisognosa di speranza – afferma il vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo –. La presenza di Gesù nel ventre della Madonna genera il movimento e quel gesto di profonda carità che la Chiesa deve prendere come esempio per uscire a incontrare un’umanità bisognosa di speranza”. Gli fa eco don Alberto Mariani, fondatore della comunità che vive come peculiarità il servizio alla diocesi: “Maria come donna è al centro della nostra attenzione. Vogliamo sentirla a noi vicina, come colei che su questa terra ha fatto un cammino con la sua femminilità. L’incontro con Elisabetta le ha permesso di peregrinare nella fede con umiltà e spirito di servizio”. “La popolarità di questo convegno vuole portare a tutti i temi affrontati. Questa dimensione, allo stesso tempo, coinvolge e diviene un impegno per tutti”, conclude.