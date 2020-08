Diocesi: Cesena-Sarsina, domani all’Eremo di Sant’Alberico messa con il vescovo Regattieri in ringraziamento per la protezione dalla pandemia in Valle del Savio

In occasione della festa di Sant’Alberico, sabato 29 agosto il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, celebrerà alle 11 l’Eremo di Sant’Alberico una messa solenne come ringraziamento per la protezione dalla pandemia in tutta la Valle del Savio.

Sarà la messa che concluderà una mattinata di celebrazioni, coordinate e animate da don Daniele Bosi. A quella delle 8 si pregherà per tutti i benefattori dell’Eremo, in quella delle 9.30 per i consacrati, le consacrate e le nuove vocazioni per la Chiesa di Cesena-Sarsina.

La solennità di Sant’Alberico è da sempre molto sentita dalla comunità che si raccoglie attorno all’Eremo di Sant’Alberico, situato a metà strada fra il paese di Balze e il monastero delle Celle in una profonda gola ai piedi dei Monti Aquilone, delle Celle e dell’Ocri.

“Un luogo di austera solitudine – spiega una nota – dove regna il silenzio, che invita alla riflessione e alla preghiera e che nei prossimi giorni ospiterà le celebrazioni dedicate al santo eremita”.

Per prepararsi alla festa, mercoledì 26 agosto è iniziato il Triduo curato da don Donato Palma con un doppio appuntamento giornaliero: il Santo Rosario delle 15.30 e la messa delle 16.