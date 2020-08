Laudato si’: Mlac San Benedetto del Tronto, domani torna la lettura dell’enciclica di Papa Francesco

Torna domani, sabato 29 agosto, l’appuntamento con l’iniziativa “La Laudato si’ in città” promossa dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) con tutta l’Azione Cattolica diocesana di San Benedetto del Tronto. La lettura animata dei passi dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune si svolgerà dalle 18.30 nella zona di San Pio X, a San Benedetto. Il luogo scelto è lo spiazzo che dovrebbe essere destinato alla realizzazione di una piazza, nei pressi dell’area interessata dalle varianti urbanistiche in discussione in città. “Attraverso l’ascolto delle parole del Papa vorremmo rendere sensibili le nostre comunità e tutti i cittadini all’attenzione all’ambiente e a un dialogo sulle scelte da fare per il futuro della nostra città con responsabilità e partecipazione”, spiega la segretaria diocesana del Movimento Lavoratori di Ac, Antonella Simeni.

L’iniziativa si colloca alla vigilia della Giornata mondiale di preghiera per la custodia del Creato, che ricorre il 1° settembre, che apre il Tempo del Creato celebrato ogni anno da migliaia di cristiani in tutto il mondo, fino al 4 ottobre. L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook alle pagine social di Mlac San Benedetto del Tronto.