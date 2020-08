Ambiente: Greenaccord, il 5 settembre a Montefiascone il Forum dell’informazione cattolica “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”

“Il rapporto tra uomo e natura è deteriorato, perché le nostre abitudini a volte sono dannose per l’ambiente. La pandemia ce l’ha dimostrato. Ma essa ha anche generato un movimento internazionale di pensiero che chiede di non continuare con lo stile di vita di prima, che non è più sostenibile. La nostra campagna ‘Indietro non si torna’ invita a riflettere, ad essere creativi e innovativi. Come chiede Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, occorre un ‘nuovo umanesimo’, ossia una pianificazione del futuro dell’uomo sulla base delle esigenze di rigenerazione della natura e su una maggiore equità sociale che crei benessere utilizzando meno risorse”: lo afferma Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord onlus, presentando il XV Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato. La giornata, che s’intitola “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”, si terrà alla Rocca dei Papi di Montefiascone (Vt), il 5 settembre 2020, in occasione della XV Giornata nazionale per la custodia del Creato, che si celebra il 1° settembre. La manifestazione è organizzata insieme con la locale associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, il cui presidente, mons. Fabio Fabene, ha dichiarato: “La bellezza del paesaggio del lago di Bolsena, che si ammira dall’alto del colle Falisco, ci aiuta a comprendere l’attualità e l’urgenza di attuare il messaggio della Laudato si’, che l’associazione vuole promuovere, accogliendo l’invito di Papa Francesco. Siamo chiamati a rifiutare la cultura dello scarto, l’economia che esclude e crea povertà; siamo chiamati a custodire la casa comune e a riconnettere il rapporto tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e la società, per una rinnovata visione del mondo”.

La giornata viene declinata in una sessione di lavoro mattutina dedicata alla disamina del rapporto tra fede ed ecologia, della relazione tra scienza, tecnologia ed ecologia, dei suggerimenti contenuti nella Laudato si’ sull’umanesimo integrale. La sessione pomeridiana è dedicata al tema dell’ecologia integrale e alle emergenze ambientali e sociali.

In serata si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “L’uomo e il magnifico dono della Natura” e del conferimento del Premio giornalistico “Sentinella del Creato”, presentata dai giornalisti Roberto Amen e Romina Gobbo. Saranno premiati tre giornalisti per la qualità del loro lavoro sui temi ambientali e alcuni personaggi alla carriera. Tra questi ultimi Simona Roveda, responsabile comunicazione e fondatrice di Lifegate, Fulvio Cerutti, fondatore del portale “La Zampa”, Piero Bruni, presidente dell’associazione lago di Bolsena, e Claudio Pagliaccia, produttore biologico. La serata e le due sessioni del Forum saranno trasmesse in diretta streaming.