Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “approvate all’unanimità da tutte le Regioni le indicazioni operative sulle scuole”

“Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione dell’incontro con gli enti locali. “Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni”, ha aggiunto il ministro.