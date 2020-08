Hotspot di Lampedusa: Prefettura Agrigento, giunta Nave Aurelia. Imbarcherà migranti a miglioramento condizioni meteo. Priorità ai positivi al Covid

Con riferimento alla situazione dell’hotspot di Lampedusa, la Prefettura di Agrigento rende noto che nella mattinata odierna è giunta in rada la Nave Aurelia, che, al miglioramento delle condizioni meteo, imbarcherà i migranti presenti all’hotspot, con priorità di quelli risultati positivi al tampone per il Covid- 19”.

All’hotspot, prosegue la nota, “sono giunti uomini e mezzi dell’Esercito che andranno a rafforzare il contingente di vigilanza già attivo, nell’ambito dell’operazione Strade sicure, presso la struttura di accoglienza, mentre è già operativa all’interno dell’hotspot la collaborazione con l’Ente gestore per il supporto sanitario e di mediazione culturale da parte di personale della Croce Rossa, giunto nei giorni scorsi a Lampedusa grazie all’intervento del capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”.

Con riguardo agli episodi di allontanamento verificatisi nei giorni scorsi, si conferma “la massima attenzione e l’impegno di tutte le componenti delle Forze dell’ordine, ora supportate anche dell’Esercito, per contrastare gli allontanamenti dei migranti che comunque non riguardano quelli positivi al Covid che rimangono isolati in una struttura appositamente deputata all’interno del centro”.