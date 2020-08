Nubifragio a Verona: Casellati, “intervenire subito a sostegno di famiglie e attività produttive”

“Non c’è tempo da perdere. A Verona le famiglie e le attività produttive non possono aspettare. Occorre intervenire subito con misure economiche a sostegno di chi ha subito i devastanti effetti dell’ondata di maltempo”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Ieri sera – prosegue la seconda carica dello Stato – ho telefonato al governatore Luca Zaia e al sindaco Federico Sboarina per esprimere la mia vicinanza alla città di Verona, per ribadire il mio sostegno e per promuovere a tutti i livelli iniziative utili a supportare concretamente i territori colpiti dal violento nubifragio”.