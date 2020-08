Sudafrica: oggi la Giornata di preghiera delle donne cattoliche

“Non riesco a respirare”: questo il tema della “Giornata di preghiera” indetta per oggi dall’Organizzazione dell’Unione sudafricana delle donne cattoliche (Saucwo). “L’iniziativa – si legge sul sito web dei vescovi dell’Africa australe, come ricorda Vatican News – vuole dare voce a chi non ha voce ed è scaturita dal desiderio di vincere l’isolamento e la solitudine del lockdown”, dovuto alla pandemia da coronavirus, così da “supportarsi reciprocamente e rafforzare il senso di sorellanza in questo tempo di sofferenza globale”. Il titolo della Giornata sembra richiamare la frase pronunciata da George Floyd, l’afroamericano morto a giugno negli Stati Uniti dopo l’arresto da parte di un poliziotto bianco. L’evento si svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma Zoom, dalle ore 14.15 alle ore 16, e vedrà, tra gli altri interventi, quello di Sr. Hermenegild Makoro, segretario generale della Conferenza episcopale sudafricana.

A ad agosto in Sudafrica si celebra il “Mese delle donne” per rendere omaggio alle oltre 20mila giovani che il 9 agosto 1956, all’epoca dell’Apartheid, marciarono in massa, a Pretoria, contro l’obbligo del “lasciapassare” previsto per i cittadini di colore. Nel 2020, il tema del mese è “Uguaglianza di genere: realizzare i diritti delle donne per un futuro di parità” Per l’occasione, domenica scorsa, Sr. Nkhensani Shibambu, presidente della Lccl (Leadership Conference of Consecrated Life) ha diffuso una nota in cui ha insistito sulla necessità delle pari opportunità per il mondo femminile, come ad esempio nella retribuzione, nel lavoro domestico, nel porre fine alle molestie sessuali e ad ogni forma di violenza, nei servizi sanitari adeguati e nella partecipazione attiva alla vita politica e sociale.