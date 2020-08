Arrigo Levi: Mattarella, “giornalista colto e raffinato, ha raccontato e acutamente interpretato i grandi sommovimenti dell’età contemporanea”

“Con i suoi libri, le sue corrispondenze dall’estero e le sue trasmissioni televisive, ha raccontato e acutamente interpretato i grandi sommovimenti dell’età contemporanea”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda Arrigo Levi in un messaggio di cordoglio inviato alla figlia Donatella dopo aver “appreso con tristezza la notizia della scomparsa” del giornalista, avvenuta stamattina a Roma, all’età 94 anni.

“Giornalista colto e raffinato, direttore autorevole, per lunghi anni stimato consigliere della Presidenza della Repubblica sotto i presidenti Ciampi e Napolitano”, il Capo dello Stato ricorda Levi “anche per la passione civile che lo ha animato sin da giovanissimo e per l’inconfondibile tratto umano, affabile e signorile”.