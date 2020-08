Diocesi: Padova, quattro incontri online su “La Parola biblica in un tempo inedito”

“La Parola biblica in un tempo inedito” è il titolo di quattro incontri on line – da oggi al 27 agosto – promossi dal Settore apostolato biblico (Sab), che opera all’interno dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi della diocesi di Padova. Ogni incontro sarà proposto, alle 21, sui canali Youtube e Facebook della diocesi e del settimanale diocesano “La Difesa del popolo”. I quattro appuntamenti si terranno nei giorni in cui solitamente si svolgeva la Settimana biblica diocesana, spostata, causa emergenza Covid-19, all’estate 2021. “Non una sostituzione ma una nuova proposta, quindi, che intende, visto il mezzo, raggiungere anche un pubblico più ampio e variegato, credente e non”, si legge in una nota.

Ogni incontro interrogherà la Scrittura su una questione che il tempo della “pandemia” ha fatto emergere: lo spaesamento (24 agosto), con don Massimo Grilli, docente emerito della Pontificia Università Gregoriana di Roma, che proporrà un intervento dal titolo “C’è un tempo per abbracciarsi e un tempo per astenersi dagli abbracci” (Qo 3,5); il corpo ferito e il corpo guarito (25 agosto) con Elide Siviero, collaboratrice del Servizio diocesano per il catecumenato di Padova che parlerà sul tema “Non li guarì né un’erba né un unguento, ma la tua parola, o Signore, che tutto risana” (Sap 16,12); la speranza che non è morta (26 agosto) con il biblista don Carlo Broccardo che rifletterà attorno alla domanda “Perché avete paura?” (Mc 4,40); la Parola nelle case, in famiglia, nel ritmo quotidiano (27 agosto) con la teologa pastoralista Assunta Steccanella e la riflessione su “Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119,115). Per i partecipanti ci sarà la possibilità di interagire in diretta tramite domande ai relatori via WhatsApp al numero 351 6201002 oppure via email all’indirizzo settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it.