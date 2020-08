Commissione Ue: Gentiloni sui fondi Ue agli Stati, “preservare posti di lavoro e competenze di cui avremo bisogno per la ripresa delle nostre economie”

Paolo Gentiloni (foto SIR/Commissione europea)

“I regimi di riduzione dell’orario lavorativo sono stati fondamentali nell’attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’occupazione. Sure rappresenta il contributo dell’Unione europea a queste essenziali reti di sicurezza”. Paolo Gentiloni, commissario Ue per l’economia, spiega la ratio della proposta odierna dell’esecutivo di sostegno finanziario a 15 Stati membri. “Sure contribuirà a proteggere i lavoratori dalla disoccupazione e a preservare i posti di lavoro e le competenze di cui avremo bisogno durante la fase di ripresa delle nostre economie”. La “massiccia domanda” di aiuti “proveniente dai nostri Stati membri conferma l’enorme importanza di questo strumento”. Il 2 aprile scorso la Commissione aveva proposto l’istituzione di Sure nell’ambito della risposta al Coronavirus, e il 19 maggio successivo gli Stati membri in sede di Consiglio hanno adottato il regolamento che lo istituisce. Ora si attende il nulla osta finale del Consiglio per erogare i prestiti ai Paesi richiedenti.