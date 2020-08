Coronavirus Covid-19: iniziata sperimentazione su uomo del vaccino italiano. Speranza (min. Salute), “nostre intelligenze e ricerca a servizio sfida mondiale”

“Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ricerca del nostro Paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid”: così su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’inizio oggi all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” della sperimentazione su volontari del vaccino italiano.

