Diocesi: Roma, partito stamattina il pellegrinaggio per Lourdes. Card. De Donatis, “cerchiamo da Maria conforto e coraggio”

“La diocesi di Roma torna a Lourdes per portare a Maria, all’Immacolata, la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo e trovare il lei ancora conforto e coraggio per poter continuare il nostro cammino da pellegrini in questo momento”. Il cardinale vicario Angelo De Donatis parla dall’aeroporto di Roma Fiumicino, mentre si prepara a salire sul volo Albastar diretto a Lourdes. Il porporato è alla guida del tradizionale pellegrinaggio diocesano, organizzato dall’Opera romana pellegrinaggi: 184 i partecipanti, tra cui 40 sacerdoti romani; i vescovi ausiliari mons. Paolo Ricciardi e mons. Guerino Di Tora; il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli e l’arcivescovo Piero Marini.

La partenza è avvenuta questa mattina alle ore 10.30 dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivati a Lourdes, i partecipanti alloggeranno in albergo e ogni giorno potranno prendere parte a catechesi e celebrazioni, tutto nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Il pellegrinaggio sarà aperto dalla presentazione del documentario “Lourdes”, dei registi francesi Thierry Demaizière e Alban Teurlai, acclamato dalla critica in Francia e presentato alla Filmoteca Vaticana il 13 febbraio scorso. “Per quanto concerne le misure di sicurezza sanitaria per il Covid – spiega don Savino Lombardi, coordinatore del pellegrinaggio diocesano – ci atteniamo scrupolosamente a quanto previsto sia in Italia che in Francia, cioè mantenere le distanze e usare sempre la mascherina nei luoghi chiusi, anche durante le celebrazioni e durante il viaggio in aereo. All’interno del Santuario terremo le mascherine anche negli spazi all’aperto. A differenza del passato non ci sarà la processione aux flambeaux, sostituito dalla recita del Rosario dalla Grotta; non ci sarà neanche al processione eucaristica, ma solo l’adorazione alla basilica di Santa Bernadette lato Grotta, martedì alle 17”.

“Finalmente è arrivato il giorno della partenza per questo pellegrinaggio tradizionale, da almeno cinquanta anni – dichiara l’amministratore delegato dell’Orp, mons. Remo Chiavarini –. L’ultima settimana di agosto la diocesi di Roma parte per Lourdes e lo fa anche quest’anno, il che non era scontato. Un motivo ancora maggiore di gratitudine, di gioia, di emozione. Ma anche un motivo di grande speranza per la diocesi e per tutti, perché la vita è più forte delle difficoltà”.

Diversi momenti del pellegrinaggio diocesano saranno trasmessi in televisione e sui social media, per far vivere questa esperienza comunitaria anche a quanti non potranno partecipare fisicamente. Il pellegrinaggio potrà essere seguito anche sui social media della diocesi di Roma e dell’Opera romana pellegrinaggi.