Diocesi: Cosenza, dal 30 agosto il novenario per la festa della Madonna del Pilerio

Si terrà dal 30 agosto al 7 settembre, in preparazione alla festa liturgica dell’8 settembre, natività della Beata Vergine Maria, il novenario in onore della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza e dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.

Le celebrazioni, all’interno della cattedrale bruzia, avranno inizio già il 29 agosto, con la recita del rosario completo in onore della Madonna. I nove giorni di preparazione avranno come temi alcune delle litanie lauretane, con particolare riferimento al tema delle vocazioni. Le celebrazioni serali (che verranno trasmesse in diretta sulla radio diocesana Jobel InBlu) saranno presiedute dai novelli sacerdoti dell’arcidiocesi. La santa messa solenne si terrà l’8 settembre alle ore 18 e sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Nolé, con la partecipazione del capitolo della cattedrale e dei parroci. Al fine di consentire una maggiore partecipazione ai riti, ogni sera verrà recitato il rosario tra i quartieri storici di Cosenza.