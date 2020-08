Unitalsi Lombardia: riprendono i pellegrinaggi. Tra le mete Loreto e Lourdes

La sezione lombarda di Unitalsi riparte “con prudenza”, organizzando pellegrinaggi verso i santuari italiani ed europei. In particolare la meta di Loreto sarà raggiunta in pullman dal 6 al 9 ottobre. “La nostra sezione – ha spiegato Vittore De Carli, presidente di Unitalsi Lombardia – tornerà anche a Lourdes, con un pellegrinaggio in aereo da Malpensa dal 6 al 10 dicembre, per l’Immacolata. Sarà l’occasione per ricordare e pregare per tutti i soci, gli amici, i medici, gli infermieri, i soccorritori, i sacerdoti, i familiari e i conoscenti di cui questa pandemia ci ha privato, ma anche l’occasione per ringraziare per il dono della vita, per l’amicizia e per i legami che si sono rafforzati, per la vicinanza e la prossimità che, nonostante il distanziamento, gli unitalsiani hanno dimostrato e manifestato gli uni gli altri e tutti verso i più deboli e i più fragili”. Altri pellegrinaggi a Lourdes con Unitalsi nazionale saranno dall’8 all’11 settembre da Genova, dal 12 al 15 settembre da Verona, dal 12 al 15 ottobre da Torino, dal 16 al 19 ottobre da Bologna, dal 20 al 23 ottobre da Verona e dal 18 al 21 novembre ancora da Bologna. Per informazioni e iscrizioni: tel. 02.21117634; sito www.lombarda.unitalsi.com.