Diocesi: Termoli-Larino, una messa di ringraziamento con il vescovo De Luca per il 50° di sacerdozio di don Benedetto

Ricorre domani, sabato 15 agosto, il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Elio Benedetto, parroco della chiesa di Santa Maria La Nova in Palata. In questa occasione, il sacerdote celebrerà l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale del paese; tuttavia, in conformità alle disposizioni Covid-19, giovedì 20 agosto, alle 18, sarà celebrata – presso il santuario della Madonna di Canneto in Roccavivara (per consentire una più ampia partecipazione) – la messa di ringraziamento presieduta dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca. “Il vescovo, il presbiterio e la comunità diocesana si uniscono con gioia in comunione di preghiera, per esprimere il rendimento di grazie e lodare il Signore Gesù Cristo per il dono del sacerdozio accolto da don Elio con amore, dedizione e profonda sensibilità umana e pastorale”, riferisce una nota della diocesi.

Il sacerdote, originario di Montenero di Bisaccia, è stato anche vicario della zona pastorale di Montenero, della zona pastorale di Palata e membro nonché segretario del Consiglio presbiterale; attualmente, invece, oltre a quello di parroco, svolge il servizio di assistente diocesano Unitalsi, associazione per la quale fondò, anni addietro, la sottosezione di Termoli. “La personalità di don Elio, poliedrica e decisa – continua la nota –, si riflette nel vissuto comunitario: anzitutto, nel modo di esprimere il suo essere sacerdote e, poi, nelle sempre costanti ‘passione’ e ‘forza’ ministeriali che, da anni, lo portano a realizzare campi scuola, curare la formazione del coro parrocchiale, dirigere il coretto de ‘Le dolci note dell’Acr’, organizzare minifestival canori, recital, cineforum, tornei sportivi e approfondimenti biblici; attività che, ancora oggi, costituiscono gli input decisivi atti a condurre folle eterogenee a una più appassionata conoscenza di Cristo”. Infine, si ricorda che don Benedetto è anch eun “cantautore cristiano” dallo stile pop-rock, che “fa della musica una via straordinaria di evangelizzazione”.