Diocesi: Senigallia, Pinacoteca aperta a ingresso gratuito per il weekend di Ferragosto

Aperta, a ingresso gratuito per il fine settimana di Ferragosto, la Pinacoteca di Senigallia. La grande galleria che espone preziosi quadri, argenterie, mobilio, tessuti, spartiti e strumenti musicali sarà regolarmente aperta venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto col consueto orario 21-24. Il cuore dell’estate come occasione per visitare l’appartamento del cardinale nel piano nobile del palazzo vescovile di Senigallia dove trova sede la pinacoteca diocesana, con l’affaccio su una delle più belle piazze d’Italia come quella del duomo.

Oper del Perugino, Barocci, Presutti, Ramazzani, Ridolfi e di tanti altri ancora si possono ammirare nelle grandi sale affrescate, scoprendo inoltre la galleria pompeiana, che custodisce statue lignee antiche. Sono opere che provengono da Senigallia e dall’intera diocesi, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini, da ammirare in un contesto di vera eccezione e da cui trarre spunto per una visita sui singoli luoghi di provenienza, borghi e città tutte da scoprire cariche di storia, fascino ed arte. La Pinacoteca è sempre aperta, a ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica, tra le 21 e le 24. Per le visite è necessario indossare la mascherina.