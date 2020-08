Coronavirus Covid-19: Commissione Ue e Unesco uniscono le forze per combattere le teorie del complotto online

La Commissione europea e l’Unesco, insieme a Twitter e al Congresso mondiale ebraico, uniscono le loro forze per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle teorie complottiste online soprattutto in relazione alla pandemia Covid-19. Nell’ambito di questa iniziativa è stata pubblicata una nuova serie di infografiche ad uso dei cittadini. “Le infografiche – spiega il servizio stampa della Commissione – forniscono una breve spiegazione dei motivi per cui le teorie complottiste sono pericolose, soprattutto in tempi di crisi, e su come individuarle e contrastarle efficacemente con i fatti”. Come evidenziato anche nella comunicazione della Commissione sulla disinformazione, pubblicata a giugno, “il clima attuale costituisce un terreno particolarmente fertile per teorie complottiste che minano la scienza e i fatti con spiegazioni tendenziose e forzate su dove avrebbe avuto origine il virus e su chi è responsabile della sua diffusione”. La crisi del coronavirus ha anche provocato un aumento dell’incitamento all’odio e degli attacchi razzisti e antisemiti in rete. Věra Jourová, vicepresidente dell’esecutivo comunitario, puntualizza: “la disinformazione e le teorie del complotto pregiudicano la salute delle nostre democrazie, come è risultato evidente nel quadro di una pandemia mondiale. I cittadini devono avere a disposizione strumenti utili per riconoscere e sfatare queste teorie. Per sostenere i cittadini, le istituzioni pubbliche devono collaborare tra loro e con le piattaforme digitali, i professionisti dei media, i verificatori di fatti e i ricercatori, come stanno facendo la Commissione europea e l’Unesco”. Le nuove infografiche sono disponibili sul sito web della Commissione e sui social media tramite l’hashtag #ThinkBeforeSharing.