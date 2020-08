Commissione Ue: programma Erasmus, 200 milioni in più. “Istruzione e formazione digitale per una risposta forte alla pandemia”

La Commissione ha adottato oggi una revisione del programma di lavoro annuale Erasmus+ 2020, fornendo ulteriori 200 milioni di euro “per promuovere l’istruzione e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo e l’inclusione delle competenze attraverso la creatività e le arti”. La pandemia Covid-19 “ha avuto un impatto dirompente sull’istruzione e la formazione – spiega un comunicato dell’esecutivo Ue – con nuovi modi di insegnare e apprendere che richiedono soluzioni innovative, creative e inclusive”. Margaritis Schinas, vicepresidente per la promozione dello stile di vita europeo, aggiunge: “Lo Spazio europeo dell’istruzione deve promuovere l’istruzione e le competenze digitali per mitigare le interruzioni formative causate dalla pandemia e sostenere il ruolo dell’Europa nella transizione digitale”. Per questo la Commissione pubblicherà straordinari bandi Erasmus+ da 200 milioni di euro che “offriranno maggiori opportunità per imparare, insegnare e condividere nell’era digitale”.