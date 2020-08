Aborto: Grottammare, il 17 agosto dibattito sul tema “Maternità sotto attacco”

Si svolgerà lunedì 17 agosto, nella chiesa di San Pio V, l’incontro-dibattito “Maternità sotto attacco!”. Dopo il saluto introduttivo di don Federico Pompei, parroco di San Pio V e di San Giovanni Battista, e l’intervento di Giulia Damiani, coordinatrice dell’adorazione eucaristica perpetua di Grottammare, interverrà la giornalista Debora Donnini, autrice del libro: “Finché non sorsi come madre”. A moderare l’incontro sarà Simone Incicco, tesoriere nazionale Fisc e consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. “Sarà un momento importante per approfondire una tematica centrale come quello della maternità”, spiega don Pompei, che ricorda le parole di Papa Francesco: “Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale”. Simone Incicco, invece, presenta l’appuntamento: “durante l’incontro si passeranno in rassegna diversi temi tra cui l’utero in affitto, che svilisce in maniera inaccettabile il corpo della donna e la stessa maternità; il ruolo di tutela delle madri anche nei confronti di un obbrobrio come la pedofilia; la violenza (spesso omicida) contro le donne e la necessità di eliminare odiose discriminazioni negli ambiti lavorativi”. L’invito è rivolto, in particolare, agli amministratori e ai politici del territorio, soprattutto a chi in questo momento si candida alle regionali, nelle Marche, per “conoscere e approfondire più da vicino una tematica molto importante per il futuro della nostra società”. L’incontro nasce dalla collaborazione tra la Federazione italiana settimanali cattolici delle Marche, l’Ufficio di Pastorale familiare diocesano, il Sovvenire diocesano e l’associazione “Lido degli Aranci” di Grottammare.