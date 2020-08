Coronavirus Covid-19: Commissione Ue cerca accordi per acquistare il vaccino. Kyriakides, “lavoriamo fianco a fianco con gli Stati membri”

“Oggi compiamo un ulteriore passo verso l’obiettivo di assicurare un accesso rapido a un vaccino innovativo, attualmente in fase di sviluppo, contro il coronavirus”. È il commento fornito da Stella Kyriakides, commissaria Ue per la salute, alla notizia odierna secondo cui l’esecutivo comunitario sta sviluppando colloqui con alcune grandi case farmaceutiche per l’acquisto di 400 milioni di dosi di vaccino per fermare la pandemia Covid-19. Secondo Kyriakides, “le trattative volte ad assicurare ai nostri cittadini e al mondo un ampio portafoglio di vaccini continueranno senza sosta. Un vaccino sicuro ed efficace contribuirà in modo decisivo a proteggere i cittadini dal virus. Continueremo a lavorare fianco a fianco con i nostri Stati membri fino a che il vaccino non sarà alla portata di tutti”.