Televisione: Padre Pio Tv, il 16 agosto “Santi comuni” tra Saluzzo e Lagnasco

La conduttrice Renata Cantamessa con il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo

Prosegue nel Saluzzese il viaggio di “Santi Comuni”, il format televisivo firmato dalla giornalista Renata Cantamessa e prodotto dalla società Tgevents Television – in onda su Padre Pio Tv – che ogni domenica accompagna alla scoperta dei luoghi italiani dei santi e dei talenti. Protagoniste della puntata di domenica 16 agosto (ore 13.30) saranno Saluzzo e Lagnasco con ricordi, momenti live, interviste e testimonianze che dei due borghi piemontesi valorizzeranno le peculiarità con approfondimenti sulle tradizioni, il turismo religioso, l’arte, l’economia agroalimentare in chiave sostenibile e il suo importante indotto. “25 minuti di approfondimenti che – in collaborazione con la diocesi di Saluzzo – racconteranno la devozione mariana legata ai beni ecclesiastici del territorio, che – spiega una nota – culminerà nella presentazione emozionale della rubrica ‘Opere Divine’ dedicata alla scoperta del santuario della Consolata di Saluzzo”.

Si parlerà anche di eventi, con focus sulla rassegna di musica occitana “Occit’Amo” e Fruttinfiore, tra case history “green”, camminate all’aria aperta e cicloturismo. E poi le iniziative relative al Fondo Covid della Caritas diocesana e i molteplici progetti legati al territorio: da Terres Monviso (Interreg Alcotra), la grande iniziativa basata sulla creazione di servizi innovativi e “green economies” per mantenere il territorio vivo, attrattivo ricco dal punto di vista naturalistico e culturale, fino al Tavolo della frutta Monviso, il protocollo socio-sanitario siglato tra la Prefettura di Cuneo e una cordata virtuosa composta dai Comuni della frutta, dalle associazioni di categoria agricole, dalle cooperative e dalle imprese ortofrutticole locali, volto ad individuare misure di ospitalità e sicurezza verso i raccoglitori della frutta extracomunitari impiegati nelle aziende agricole per far fronte comune all’emergenza sanitaria del Covid-19. La trasmissione verrà proposta in replica lunedì 17 alle 22.15, venerdì 21 alle 16.15 e sabato 22 alle 9. Tutte le puntate potranno essere seguite in diretta scaricando l’app Padre Pio Tv o riviste sul canale Youtube Padre Pio Tv.