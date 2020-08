Diocesi: Napoli, domani la messa internazionale presieduta dal card. Sepe per la festa dell’Assunta

Due appuntamenti nell’arcidiocesi di Napoli per la solennità dell’Assunta. In particolare, domani, 15 agosto, alle ore 11, “l’arcivescovo, card. Crescenzio Sepe, presiederà la santa messa detta internazionale per la presenza dei tanti gruppi etnici che vivono e operano a Napoli, nonché di turisti, che sono soprattutto italiani e non ancora numerosi come negli anni scorsi per le conseguenze della pandemia da Covid-19, ancora attiva in Europa e purtroppo anche in Italia, ma particolarmente acuta in alcuni Paesi del mondo – ricorda una nota dell’arcidiocesi partenopea -. Come sempre, letture e preghiera dei fedeli sono affidate a rappresentanti dei gruppi etnici (di origine africana-anglofona, africana-francofona, cinese, etiope-eritrea, filippina, latino-americana, polacca, srilankese–cingalese, srilankese–Tamil, ucraina), nonché è previsto un saluto augurale del cardinale in varie lingue”.

Oggi, vigilia della festa, alle ore 18.30, celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Sepe con la partecipazione dei vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo e mons. Gennaro Acampa, di vicari episcopali, decani, sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi permanenti, rappresentanti dei movimenti ecclesiali.