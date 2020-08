Ponte Morandi: Toti (Regione Liguria), “ricordando quello che è successo giuriamo che una cosa del genere non accada mai più”

“Ricordando quello che è successo quel giorno, questo è l’impegno vero che tutte le istituzioni e ogni cittadino oggi devono prendere: giuriamo che una cosa del genere non accada mai più”. Lo ha affermato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, nella cerimonia inaugurale della “Radura delle memoria”, in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi.

Il 14 agosto 2018 è stata “una giornata che ha cambiato segno per l’Italia tutta”. Perché “fino a quel tragico giorno” era semplicemente la vigilia di Ferragosto. “Due anni fa l’Italia si è fermata davvero, è successo qualcosa che ci ha messo necessariamente a confronto con le nostre coscienze, con quello che abbiamo fatto e con i doveri che dovevamo assumere”.

“Continueremo a non dimenticare”, l’impegno di Toti che in quel “non dimenticare” ha individuato due aspetti. “Per non dimenticare ci vuole memoria e perché sia condivisa ci vuole giustizia. E perché ci sia giustizia ci vuole verità. Vogliamo sapere, prima ancora di chi verrà punito, che cosa è successo”. E poi “abbiamo tutti bisogno di futuro” che “si costruisce senza dimenticare e sulla bellezza”. “Un pochino abbiamo incominciato a farlo”, ha riconosciuto il presidente della Regione Liguria, riferendosi al Ponte di Genova San Giorgio, alla radura inaugurata stamattina e alla riqualificazione del quartiere Certosa.