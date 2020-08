Diocesi: Venezia, festa di san Rocco nella Scuola grande con la messa del patriarca Moraglia

L’isola di Torcello con la sua millenaria basilica si appresta a vivere, sabato 15 agosto, la festa dell’Assunta. L’appuntamento è fissato per le 18.30, nella basilica intitolata appunto a Santa Maria Assunta, per la solenne concelebrazione eucaristica che sarà presieduta da padre Norberto Villa, abate emerito di Praglia. Nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia in atto non state programmate quest’anno iniziative musicali o culturali collaterali. Cade, invece, di domenica, quest’anno, la festa annuale di san Rocco (16 agosto), copatrono di Venezia, promossa dall’omonima Scuola grande e arciconfraternita. Sia per i lavori di restauro attualmente in corso nella chiesa di San Rocco (che è, al momento, chiusa al pubblico) sia anche a causa delle disposizioni oggi vigenti in tempo di pandemia, la festa subirà qualche modifica rispetto al programma tradizionale. Domenica 16 agosto la messa solenne si svolgerà al mattino, con inizio alle 11, non in chiesa ma nella sala capitolare della vicina Scuola grande di San Rocco. Il pontificale sarà presieduto dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. In ottemperanza alle misure di contenimento del Covid-19, il numero massimo di partecipanti sarà di 150 persone che saranno ammesse secondo l’ordine di arrivo. Al termine è prevista la consegna del Premio San Rocco 2020. Nel corso del pomeriggio, dalle 14 alle 21, la Scuola grande sarà poi aperta per le visite libere con il solo contributo richiesto di un euro (a titolo di beneficenza); anche per tali visite gli ingressi dovranno naturalmente essere contingentati.