Estate: Uecoop, “case nel mirino dei ladri, un furto ogni tre minuti”

“Case nel mirino dei ladri con in media un furto ogni 3 minuti in Italia”. Lo segnala una elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), su dati Istat in occasione del fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con l’esodo di Ferragosto quando “molte abitazioni si svuotano e i ‘topi di appartamento’ hanno campo libero o quasi”. “La paura di subire un furto in casa – evidenzia Uecoop – riguarda il 60% degli italiani perché avere la casa svaligiata è fra le esperienze più traumatiche che si possano vivere e rischia di azzerare l’effetto benefico della vacanza, mentre quasi mai si arriva a individuare i responsabili e a recuperare un bottino che ha spesso più un valore personale che economico”.

L’orario più a rischio, indicato da Uecoop, è fra le 18 e le 21, seguito dalla fascia tra le 9 e il 12 del mattino e da quella tra le 15 e le 18, secondo una ricerca Transcrime. “Contro i topi di appartamento è però possibile adottare anche alcune contromisure – spiega Uecoop – dalle porte blindate alle inferriate, dalle telecamere controllate a distanza con il proprio smartphone ai servizi di vigilanza privata, dai vetri anti sfondamento agli impianti di allarme collegati alle forze dell’ordine”.