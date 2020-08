Diocesi: Cefalù, per Ferragosto tornano le visite notturne agli itinerari della cattedrale

Torna, sabato 15 agosto, in occasione del Ferragosto, e in concomitanza con la festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, la quarta notte di visite speciali agli itinerari della cattedrale di Cefalù. Le visite agli itinerari si svolgeranno eccezionalmente dalle 21 all’1 di notte e permetteranno l’accesso alle torri, ai tetti lato sud, ai mosaici del catino absidale, alla sacrestia, al tesoro, al salone Sansoni, alla cappella vescovile e al chiostro canonicale. Le prossime visite notturne si svolgeranno il 22 agosto e il 12 settembre. Per rendere la visita del tutto sicura, gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza degli attuali protocolli di sicurezza e delle normative vigenti anti contagio del Covid-19. L’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati. L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante e ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita e avere un abbigliamento adeguato. Per evitare che si possano formare file ed assembramenti, è consigliabile effettuare l’acquisto dei ticket online.