Commissione Ue: programma Erasmus, 200 milioni in più. Fondi per scuole, università e organizzazioni giovanili

“Esistono soluzioni efficaci, innovative e inclusive per migliorare l’istruzione e le competenze digitali e trarranno vantaggio dal sostegno europeo”. Mariya Gabriel, commissaria europea per l’innovazione, l’istruzione e la gioventù, commenta la decisione odierna della Commissione di stanziare ulteriori 200 milioni per il programma Erasmus+ al fine di irrobustire la formazione digitale dei giovani europei. “Sono lieta che il programma Erasmus+ sia mobilitato per sostenere gli attori chiave dell’istruzione, della formazione e della gioventù in questi tempi difficili. 200 milioni di euro saranno disponibili per sostenere la formazione digitale, l’animazione socioeducativa digitale, ma anche le competenze creative e l’inclusione sociale”. Il programma Erasmus+ sosterrà progetti per migliorare l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione digitali nelle scuole, nell’istruzione superiore e nella formazione professionale. “Fornirà inoltre opportunità alle scuole, alle organizzazioni giovanili e agli istituti di istruzione degli adulti per sostenere lo sviluppo delle competenze, stimolare la creatività e migliorare l’inclusione sociale attraverso le arti, insieme ai settori culturali e creativi”. Gli inviti a presentare proposte per progetti in questi settori saranno pubblicati nelle prossime settimane.