Rai Due: Sulla via di Damasco, domenica puntata dedicata all’Assunta con il card. Comastri e Beatrice Fazi

Una puntata di Sulla via di Damasco dedicata al mistero e al fascino della Madre di Dio, nella ricorrenza più antica dell’oriente e dell’occidente, l’Assunzione di Maria. Domenica 16 agosto, alle 9.55, su Rai Due, la conduttrice Eva Crosetta ne parla con Beatrice Fazi, attrice e mamma di 4 figli che ha riconosciuto nella Madonna il modello di donna per la sua conversione. Nota al grande pubblico per la fiction “Un medico in famiglia”, ripercorre le tappe della sua vita travagliata, le scelte sbagliate e la conversione. Per comprendere il significato del dogma dell’Assunzione, anche l’intervista al card. Angelo Comastri; e, subito dopo, telecamere puntate sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, dove Pio XII proclamò la salita al Cielo della Madre di Dio in anima e corpo e dove Papa Francesco pregò per il suo pontificato all’indomani della sua elezione. Il programma di Vito Sidoti farà visita anche al duomo di Orvieto, scrigno di storia e di bellezza che conserva i mosaici con le scene di vita della Vergine, dall’Incoronazione alla sua Assunzione in cielo.