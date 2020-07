WeRunTogether: prosegue l’asta per gli ospedali di Bergamo e Brescia. Tra i premi dei campioni anche la canottiera della piccola Sara, “mascotte” di Athletica Vaticana

Settimana dopo settimana prosegue senza sosta (fino all’8 agosto) la maratona solidale “We Run Together – Supporting our team”, promossa da Papa Francesco e organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio per sostenere il personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia, che negli scorsi mesi hanno lavorato senza sosta per combattere il Covid-19. Dopo le maglie delle grandi squadre della Serie A Tim e i prestigiosi cimeli dell’atletica leggera, si è aperto oggi il 7° e penultimo lotto di premi ed esperienze sportive offerti da numerosi campioni olimpici e paralimpici, atleti di diverse discipline e società sportive.

Da oggi dunque, mentre prosegue fino a venerdì l’asta del lotto precedente, sulla piattaforma www.charitystars.com saranno acquistabili, fra l’altro, la medaglia commemorativa del 125° anniversario del Cio & 2 orologi Swatch dedicati al Cio; un weekend di allenamento a Predazzo (Trento) con gli atleti Fiamme Gialle dello sci alpino; una cena con l’olimpionico Roberto Di Donna; la canottiera, autografata, di Sara Vargetto del team “Giovani&tenaci” indossata durante il campionato italiano giovanile di basket in carrozzina, con cui Sara ha segnato il suo primo canestro nel derby 2020 con la Lazio. La piccola Sara, 12 anni, è una persona speciale: affetta da una malattia neurodegenerativa affronta ogni ostacolo senza mai perdere il suo sorriso luminoso ed è la “mascotte” di Athletica Vaticana, come le ha detto Papa Francesco lo scorso 20 maggio, durante l’incontro con la piccola rappresentativa della prima e unica associazione sportiva costituita all’interno delle Mura leonine.

Tutti coloro che desiderano contribuire alla raccolta fondi pur non partecipando alle aste (raccolti ad oggi circa 85mila euro), potranno fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together sul sito www.charitystars.com. Partecipando alle aste o facendo una donazione libera si avrà la possibilità di essere sorteggiati per ricevere dei premi speciali, tra cui una maglietta di Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.