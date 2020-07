Coronavirus Covid-19: diocesi Avezzano, dalla Cina 100mila mascherine per la Caritas

Centomila mascherine sono state consegnate questa mattina al vescovo di Avezzano, mons. Pietro Santoro, e messe a disposizione delle parrocchie, delle associazioni di volontariato e delle famiglie del territorio. “Un gesto prezioso”, si legge in un comunicato della diocesi abruzzese, che nasce dall’amicizia di don Adriano Principe, parroco di San Rocco di Avezzano, con con Xu Can, un ex- giornalista sportivo dello Shanghai times, oggi presidente di Shanghai Xiafu Sports Culture Development srl e segretario generale di Shanghai Yangpu District Basketball Association. Una lunga amicizia nata e cresciuta intorno ad un tavolo di ping pong, prima come avversari e poi, nel corso degli anni, come amici.

“Da giornalista – racconta Xu Can – ho viaggiato molto e in una di queste occasioni ho conosciuto l’ex tennistavolista della nazionale italiana, Yang Min, e suo figlio Yang Jiaqi. Grazie a loro ho conosciuto don Adriano Principe ed è nata una bellissima amicizia” con il sogno di “collaborare insieme per rendere questo mondo più bello, e per portare la luce a più persone”. “Nel 2017 sono stato ad Avezzano e con don Adriano ho espresso la mia conoscenza verso Dio: il Creatore dell’universo, la forza della pace. Ho parlato di molti argomenti riguardanti il valore della vita e ho sempre creduto che siamo in questo mondo per il volere di Dio”. “Un’amicizia che in questo tempo di Covid-19 ha trovato modo non solo di alimentarsi nuovamente ma di trovare progetti comuni da condividere. Ecco allora nascere l’opportunità di unire i due popoli e le loro sofferenze in un’opera dai risvolti umanitari”. Così tramite The International Peace Exchange Foundation, Xu Can ha donato a don Adriano 100.000 mascherine, consegnate questa mattina, nel cortile della Curia vescovile, direttamente da Yang Jiaqi (insieme ad una delegazione cinese), a mons. Santoro e messe a disposizione della Caritas diocesana.