Assegno unico: Delle Foglie (Mcl), “strumento di giustizia sociale per i figli”

“Una grande vittoria per chi crede che il futuro del Paese sia nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti”. Lo sostiene Domenico Delle Foglie, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), a seguito dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati dell’assegno unico per i figli, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari. “Si tratta di un investimento della politica che finalmente premia le famiglie, la genitorialità e la responsabilità sociale. Non è un caso che il voto all’unanimità sia maturato in questa stagione difficilissima. Forse tutta la politica italiana – prosegue Delle Foglie – ha potuto apprezzare il grande sforzo messo in campo dalle famiglie non solo in tutti questi anni ma, soprattutto, in occasione della pandemia. Dunque non è mai troppo tardi per fare giustizia sociale”. “Ora ci aspettiamo solo passi in avanti, a partire dal voto in Senato, perché i giovani possano tornare a fare famiglia e ad accogliere i figli”, conclude il presidente di Mcl.