Sport e disabilità: Parmitano (astronauta), “gli atleti Special Olympics sono fonte di ispirazione per me”

Ieri 21 luglio, in occasione della ricorrenza del primo sbarco sulla luna ad opera di Neil Armstrong, l’astronauta Esa Luca Parmitano è stato testimonial della campagna #TotheMoonandBack ed è intervenuto, in collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Roma, sulla piattaforma Zoom al meeting legato all’iniziativa di Special Olympics Italia, “To the Moon and Back”. “È una gioia ed un onore essere qui- ha detto -, sono un appassionato delle sfide, perché lo ritengo l’unico modo per evolversi, migliorarsi; l’unica vera sfida è quell’ostacolo che si ritiene impossibile e studiare il modo di superarlo. In questo senso, ringrazio gli atleti di Special Olympics, ai quali posso guardare con ispirazione ed ammirazione; la loro forza ed il loro coraggio mi danno ispirazione nelle mie sfide di ogni giorno. Prendo parte con grande piacere alla vostra iniziativa e vi aggiornerò sulle distanze che percorrerò, correndo oppure in bici, durante i miei allenamenti”. Parmitano si è intrattenuto per circa un’ora rispondendo alle domande degli atleti e raccontando delle esperienze vissute nello spazio. Lo stesso meeting, arricchito dall’intervento del direttore dell’Osservatorio di Roma, Lucio Angelo Antonelli, è stato seguito da migliaia di atleti, con e senza disabilità intellettiva, collegati attraverso i canali ufficiali di Special Olympics Italia. Obiettivo di #TotheMoonandBack è raggiungere la luna, che dista dalla terra 384.403 km, per riuscire in questa ardua impresa, atleti, familiari, volontari e tutto il Movimento di Special Olympics stanno chiamando a raccolta amici e conoscenti; ognuno può partecipare scaricando, da Google Play Store e/o iOS App Store, l’applicazione “Adidas Running” dove è necessario creare un profilo utente, registrandosi con il proprio indirizzo e-mail oppure tramite il proprio profilo Facebook ed unendosi al gruppo “Special Olympics #TotheMoonAndBack”; prima di iniziare l’attività impostare l’allenamento su corsa (anche con camminata) ed attivare l’applicazione cliccando su inizia. Adidas Running registrerà la distanza del percorso di ogni utente e verrà creata automaticamente una classifica, con tanto di premi e non solo per chi percorrerà più km, che è possibile seguire dalla stessa applicazione alla voce “Gruppi e Community”- “Special Olympics #TotheMoonandBack”.