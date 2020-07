Misericordie: Prato, una Messa con il vescovo emerito Agostinelli per i 432 anni dell’arciconfraternita

L’arciconfraternita della Misericordia di Prato festeggia i 432 anni dalla sua fondazione e lo fa con una celebrazione eucaristica organizzata nel piazzale della sede operativa di via Galcianese. A presiede la Messa sarà il vescovo emerito Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 22 luglio, alle 21,30. Anche quest’anno la celebrazione della Messa, in una data così significativa per l’antico sodalizio fondato nel 1588, sarà occasione per dare un riconoscimento ai confratelli e alle consorelle più impegnati nell’associazione. Cinque volontari diventeranno “capo guardia”, titolo onorifico che viene riconosciuto a coloro che hanno compiuto 15 anni di servizio continuativo nella sede centrale dell’arciconfraternita.

La partecipazione alla Messa è aperta a tutti gli interessanti ma gli accessi alla sede di via Galcianese saranno contingentati nel rispetto delle norme previste per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Inoltre, sarà obbligatorio l’uso dei dispositivi previsti dalle norme di sicurezza.

Durante la giornata di oggi l’oratorio di via Convenevole in centro storico sarà aperto per la preghiera e la venerazione dell’antico crocifisso dei trenta pellegrini, che oltre quattro secoli fa fondarono una Compagnia di carità che poi sarebbe diventata la Misericordia di Prato.