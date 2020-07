Diocesi: Bolzano-Bressanone, è morto ieri don Johannes Noisternigg, ex decano di Bolzano. Sabato i funerali a Merano

Saranno celebrati sabato 25 luglio a Merano i funerali di don Johannes Noisternigg, l’ex decano di Bolzano spentosi ieri sera all’età di 85 anni. Nato nel 1935 a Merano e ordinato sacerdote nel 1961, sempre a Merano, don Noisternigg è stato dal 1961 al 1974 cooperatore a Castelrotto e nella parrocchia del duomo (S. Maria Assunta) a Bolzano. Nel 1974 è stato nominato decano e parroco a Terlano, incarico che ha svolto per quindici anni. Dal 1989 al 2007 è stato decano e parroco del duomo a Bolzano. Inoltre dal 2002 al 2004 è stato parroco anche a Cornedo.

Numerosi gli altri incarichi ricoperti: dal 1990 al 2015 don Noisternigg è stato assistente spirituale della Conferenza S. Vincenzo, dal 2003 svolgeva l’incarico di cappellano della delegazione Alto Adige del Sovrano ordine di Malta, nel 2004 è stato nominato responsabile ecclesiastico del Kolpingwerk a Bolzano, incarico svolto fino al 2018. Nel 2007 è stato esonerato dall’incarico di decano, diventando responsabile per la pastorale diocesana degli anziani fino al 2016. Nel 2019 il vescovo Ivo Muser gli ha conferito l’onorificenza della diocesi per il suo lungo e prezioso servizio a favore della comunità locale.

La comunità di Bolzano prenderà commiato dall’ex decano con una celebrazione eucaristica venerdì 24 luglio alle 14.30 in duomo. Successivamente la salma sarà trasferita a Merano, dove sabato 25 alle 10 nella parrocchia di San Nicolò sono fissati i funerali.