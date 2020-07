Diocesi: Venezia, al via collaborazione tra Patriarcato e Venezia Football Academy per un’alleanza tra sport, scuole e parrocchie

Parte la collaborazione tra Patriarcato di Venezia e Venezia Football Academy, un’operazione sportiva, sociale ed educativa che avrà come sede operativa il centro pastorale diocesano “Cardinale G. Urbani” in via Visinoni a Zelarino (Venezia). Un progetto siglato oggi per favorire un’alleanza tra sport, parrocchie e scuole nell’ottica della formazione ai valori dello sport e alla promozione di attività ludiche nei patronati. Un’iniziativa gratuita, senza fini commerciali, il cui scopo è favorire anche un rapporto tra fede, valori cristiani e mondo sportivo. L’accordo si tradurrà a breve nella realizzazione di un nuovo campo da calcio e uno da calcetto negli spazi del centro pastorale. Da metà settembre prenderanno avvio tutte le attività con la possibilità di usufruire, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid, anche di spazi per la ristorazione e il pernottamento.

“Sono molto grato al patriarca Francesco Moraglia e al suo vicario don Fabrizio Favaro per questa possibilità che ha contenuti innovativi e unici come è unica al mondo la nostra città – afferma Alessandro Piovesan, presidente di Venezia Football Academy –. Lo sport è parte fondamentale nella costruzione emotiva di un bambino e crea aggregazione”. Dopo aver collaborato con scuole, ospedali, onlus ed altre istituzioni educative “non poteva mancare una collaborazione con la diocesi per un recupero dei valori cristiani e per portare i bambini a giocare insieme: riempire i patronati e andare nei parchi”, il tutto “nel rispetto dei protocolli sanitari e proteggendo la salute dei ragazzi”. Presso il centro pastorale Urbani saranno anche sviluppate tre macro aree: un’area di formazione tecnica gestita con il Venezia Fc, un’area psicologica con uno psicologo dell’età evolutiva che coinvolgerà anche i genitori, un laboratorio per l’attività motoria.