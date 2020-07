Rifugiati: Unhcr, annunciati i giovani vincitori del contest di disegni e fumetti

Nel disegno vincitore (Faida, 20 anni, Ruanda) i rifugiati in un campo non vedono l'ora di ricevere un cuore che simboleggia l'amore

L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha annunciato oggi i nomi dei vincitori del suo primo concorso artistico di sempre Youth with refugees art contest (Giovani coi rifugiati). Oltre 2.000 partecipanti provenienti da 100 Paesi hanno presentato disegni e strisce di fumetti. Un quarto dei partecipanti era costituito da rifugiati o richiedenti asilo. Lanciato ad aprile 2020 durante la pandemia da Covid-19, il concorso invitava giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni a riflettere in modo creativo sul tema “Tutti contano nella lotta contro il virus, anche i rifugiati”. I sette disegni vincitori sono stati trasformati in storie animate da uno studio giapponese. Sono stati inoltre assegnati cinque premi regionali, cinque premi per cartoni animati e 20 menzioni speciali. “La quarantena mi ha insegnato a essere più grata per tutto quello che ho”, ha affermato Ivanna, 16 anni, dal Perù, vincitrice a livello regionale. “Il Coronavirus è entrato nelle nostre vite ormai, ma non dovremmo preoccuparci. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerlo”, ha affermato Nesime, una ragazza afghana di 16 anni tra i vincitori del concorso. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di influencer, artisti, esperti del mondo dell’animazione, rifugiati e partner. L’Unhcr mira a ispirare le giovani generazioni a essere più inclusive nei confronti delle persone costrette a fuggire da violenze e persecuzioni. Promuove perciò una serie di iniziative per incoraggiare i più giovani ad apprendere, essere creativi, confrontarsi, svolgere attività di volontariato. L’elenco dei vincitori, insieme alle loro testimonianze e alle loro illustrazioni, è consultabile a questo link.