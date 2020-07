Diocesi: Acireale, in arrivo la testimonianza del clown che porta il sorriso in Siria

Il Coordinamento oratori della diocesi di Acireale, in collaborazione con il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, organizza un evento dal titolo “Cuore a Cuore” con ospite “il Pimpa”, Marco Rodari, il clown che porta il sorriso in Siria, fra i bambini di Aleppo. Gli incontri si terranno: oggi, mercoledì 22 luglio, alle 20, nell’oratorio dei Padri Filippini ad Acireale, e giovedì 23 luglio, alle 20, nella chiesa San Leonardo Abate di Mascali. Rodari, originario di Leggiuno, porterà la sua testimonianza. Da quel paese in provincia di Varese, il clown è partito per aiutare i piccoli di Aleppo e far dimenticare loro i dolori della guerra. “La missione – dichara – è la mia ragione di vita. Il dialogo che si instaurerà con i giovani della diocesi di Acireale sarà occasione per far conoscere i progetti e le iniziative per quei bambini, che in zone di guerra, hanno bisogno di un sorriso”.