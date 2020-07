Giornata europea cultura ebraica: domenica 6 settembre in 32 Paesi e 90 località italiane

Avrà luogo domenica 6 settembre la 21ª Giornata europea della Cultura ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole. Capofila per l’Italia, per la prima volta, sarà Roma: dove si inaugurerà ufficialmente l’appuntamento annuale che invita a conoscere l’Italia ebraica, con centinaia di iniziative declinate quest’anno soprattutto in modalità digitale, e modulate per rispettare appieno la normativa in vigore. “Dai percorsi nelle Sinagoghe, nei musei e nei quartieri ebraici agli incontri d’autore, dalla musica alla letteratura, dall’arte agli eventi per bambini, un’occasione – si legge in una nota di presentazione dell’Ucei, l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia – per conoscere meglio vita e tradizioni di una minoranza presente in Italia da oltre duemila anni. A partire proprio dal grande patrimonio storico e culturale della Comunità ebraica di Roma, la più grande d’Italia e la più antica della Diaspora”. Il tema di quest’anno, che accomuna tutti gli eventi promossi nei 32 Paesi europei che aderiscono all’iniziativa, è “Percorsi ebraici”: si tratta di uno slogan che vuole invitare tutti “a conoscere gli itinerari storici, artistici, archeologici e culturali ebraici italiani, tra i più suggestivi al mondo, dalle grandi alle piccole Comunità ai centri in cui non c’è più una presenza ebraica strutturata, ma dove sono presenti siti e testimonianze di grande interesse. Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili sul sito www.ucei.it, in costante aggiornamento, quest’anno arricchito con “virtual tour”, sezioni video, gallery fotografiche e mappe interattive. Sono inoltre attive, e continuamente aggiornate, le pagine social Facebook e Instagram, dove saranno visibili dirette, lezioni, incontri e percorsi in streaming.