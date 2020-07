Giovani: Campania, domani card. Sepe (Cec) e De Luca (Regione) sottoscriveranno intesa per contrastare la marginalizzazione sociale

Il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana, domani, giovedì 23 luglio, alle ore 12, si recherà nella sede della Giunta regionale, in via Santa Lucia, 81, per sottoscrivere con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, “l’intesa di collaborazione istituzionale tra la Regione e la Conferenza episcopale campana, che prevede azioni di contrasto alla marginalizzazione sociale attraverso la valorizzazione del ruolo delle parrocchie nella comunità civile e pastorale”, spiega una nota.

In particolare, “saranno definiti e strutturati percorsi di integrazione dei giovani a rischio, nonché piani di attività educative, sociali, ludiche e ricreative”.