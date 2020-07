Estate 2020: Acli Roma, al via #SicuramenteVicini per aiutare anziani e bambini

Si chiama #SicuramenteVicini il progetto messo in campo per l’estate dalle Acli di Roma e provincia, che prevede una serie di iniziative per sostenere e aiutare le persone maggiormente in difficoltà in questi mesi estivi, soprattutto dopo l’emergenza Covid-19. È partito oggi lo sportello itinerante di ascolto ed esigibilità dei diritti che ha fatto tappa a Corviale. #SicuramenteVicini prevede diversi ambiti di intervento. Il primo è rivolto agli anziani, con diverse attività: un laboratorio per la creazione di mascherine e uno per imparare a utilizzare al meglio gli smartphone, la spesa a domicilio e la consegna dei farmaci con il taxi sociale gestito dalle Acli di Roma con il I Municipio, gite e visite guidate alla scoperta delle bellezze di Roma, supporto psicologico telefonico. Il secondo ambito di intervento è riservato a bambini e ragazzi. Presso l’associazione CheGuevara sono promossi laboratori educativi di sensibilizzazione sulla tematica della prevenzione alla violenza di genere per bambini di età compresa fra 7 e 11 anni, laboratori di self empowerment per adolescenti e anche attività di baby-sitting per bambini da 0 a 6 anni. Il Centro “Santa Gianna Beretta Molla” di Acilia, invece, ospita laboratori ricreativi per bambini da 3-6 anni e uno sportello di ascolto psicologico. Inoltre, saranno previsti tre appuntamenti con lo sportello itinerante per l’esigibilità dei diritti e per il contrasto alla solitudine, grazie alle attività di outreach realizzate con il camper delle Acli di Roma che girerà diversi luoghi della capitale. Info: info@acliroma.it.