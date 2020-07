Yemen: Save the Children, decine di migliaia i bambini malnutriti. Ogni mese 27.500 rischiano di morire di fame

(Foto ANSA/SIR)

Sono decine di migliaia i bambini sotto i cinque anni che in Yemen stanno perdendo cure salvavita per la malnutrizione grave a causa della mancanza di fondi. I servizi per mantenerli in vita sono precipitati del 74% da marzo. Lo afferma Save the Children. Prima di aprile la media mensile dei bimbi ammessi al trattamento da “malnutrizione acuta grave con complicanze” era di 37mila; ora, ogni mese, 27.500 bambini rischiano di perdere il trattamento necessario per sopravvivere.

Le organizzazioni umanitarie stanno facendo fatica a raccogliere i fondi necessari per i servizi sanitari in Yemen, e il piano di finanziamento per la risposta umanitaria è stato finora coperto solo per il 18%, mentre molte delle risorse e del personale disponibili sul campo sono state dirottate per affrontare le epidemie di Covid-19 e colera. La malnutrizione acuta grave, la forma più estrema di fame, è una minaccia per la vita che richiede un trattamento urgente e indebolisce il sistema immunitario dei bambini con frequenti ulteriori complicazioni o infezioni che si rivelano mortali. “Il mondo sta semplicemente abbandonando questi bambini alla morte”, ha dichiarato Xavier Joubert, direttore di Save the Children in Yemen.

Anche i programmi di vaccinazione per i piccoli di età inferiore a un anno hanno dovuto subire una contrazione. Ora vengono vaccinati ogni mese 20.788 bambini in meno rispetto al primo trimestre dell’anno, con una diminuzione del 48%. Save the Children sta facendo ogni sforzo per proseguire il suo programma di vaccinazioni contro le malattie prevenibili nelle sue 240 strutture sanitarie, ma per la carenza di fondi il numero di bambini che si sono potuti vaccinare è sceso a 3.834 nel mese di maggio rispetto ai 13.685 dello scorso anno nello stesso periodo. A causa dell’insufficienza dei finanziamenti, secondo l’Onu, i bambini malnutriti potrebbero salire a 2,4 milioni entro la fine dell’anno. Per sostenere gli interventi di Save the Children in Yemen: www.savethechildren.it/dona-emergenza-yemen.